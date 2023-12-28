الدقهلية تستقبل لجنة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي

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استقبلت شركة مياه الدقهلية على مدار أسبوع كامل، لجنة من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك لتقييم منظومة الشركة فى تشغيل المعامل ومراحل التنقية والشبكات ومدى التعاون بينهما؛ وذلك فى إطار خطة الجهاز للعام المالى 2023/2024، وتنفيذًا لرؤيته بما يضمن وصول الخدمات للمواطن بالجودة المطلوبة وبما يتوافق مع المعايير الصحية والبيئية.

وشملت الزيارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بميت خميس و شرق المنصورة والنقالى بميت على وديبوعوام و ميت فارس الكبرى المرشحة ومنية النصر الكبرى والشوامى وفسكو ومياه جاليا المركزية وجمصة وبلقاس والإسكندرية الجديدة والجمالية النقالى والشيخ حمام والجمالية والمنزلة وشربين وبساط كريم الدين وطلخا والسنبلاوين ومياه بأجا السطحية.

وفى اليوم الختامى التقى المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الدقهلية بلجنة الجهاز التنظيمي وحماية المستهلك وذلك لاستعراض نتائج مرور اللجنة، وقد أشادت اللجنة بالمستوى المشرف الذي ظهر به كافة العاملين بالشركة، ومدى التطور الملحوظ في مستوى العمل وتم مناقشة بعض الملاحظات التي تراءت للجنة، والتى تم العمل على تلافيها أثناء تواجدها، علاوة على مناقشة آليات التطوير في قطاع الصرف الصحي خلال الفترة المستقبلية القادمة.