5 سلبيات تحكم قبضتها على البورصة بعام 2023

الترويج الخارجى.. القيد المزدوج.. والتعامل مع الطروحات الخاصة محاور تسببت فى عدم استكمال الصورة «الحلوة» بسوق الأسهم

طوى الزمن صفحة من صفحاته، ولملم أوراقه بحلوها ومرها، لتبدأ مرحلة جديدة.. قبل أن يبدأ عام جديد.. شهدت البورصة العديد من الأحداث المهمة، وحققت إيجابيات خلال عام 2023، كان أهمها تحقيق مؤشراتها مستويات تاريخية.

رغم المشاهد الإيجابية من زيادة فى أحجام التداول، وزيادة بالسيولة، ورؤوس الأموال إلا أن البورصة شهد سلبيات أيضاً، ولم تتحقق طموحات السواد الأعظم من المتعاملين والمستثمرين فى البورصة.

5 سلبيات رصدتها «الوفد» منها عدم الترويج الخارجى، بالصورة المطلوبة فى عام 2023، وكذلك عدم العمل على استقطاب شركات من الوزن الثقيل من شأنها تعويض الشركات التى تخارجت من السوق بالشطب الاختيارى.

عمرو عبدالله خبير أسواق المال

سألت عمرو عبدالله خبير أسواق المال حول ما افتقدته البورصة، لم تقم بتحقيقه..فأجابنى قائلًا إن «عام 2023 يعد الأفضل للمؤشرات الرئيسية والفرعية، حيث سجلت المؤشرات أداء غير مسبوقا، ورغم ذلك إلا أنه كان متوقعًا تحقيق نتائج أفضل، من شأنها دعم مؤشرات الاقتصاد الوطنى، لكن لم تتحقق».

برنامج الطروحات ومستهدفاته، لم ينفذ بالصورة المناسبة، وفقًا لقول «عبدالله»، حيث كان اللاعب الرئيسى فى استقطاب المستثمرين، خاصة المؤسسات العربية والاجنبية، ولكن لم تنفذ سوى اقل من ١٠٪، ومعظمها لمستثمرين مصرين ومؤسسات محلية، بالإضافة إلى القيد المزدوج لأسهم الشركات المتوافر لديها شروط القيد المزدوج أو المدرجة فى أكثر من سوق أو أكثر من دولة لم يتم فى هذا الملف اى من هذه خطوات، كذلك ضعف التسويق الخارجى لا استقطاب مؤسسات عالمية متخصصة لإدارة ملف الطروحات وتسويقها خارجيًا.

تقديم المزيد من تسهيل إجراءات القيد وزيادات رؤوس الاموال وخفض مده وإجراءات القيد من ضمن السلبيات بحسب «عبدالله»، بالإضافة إلى أن البورصة لم تشهد أى طروحات من الوزن الثقيل، حيث لم يتم إجراء طرح عام على مستوى عال، ومحترف على غرار طروحات ٢٠٠٥، مستشهدًا بذلك بطروحات سيدى كرير والمصرية للاتصالات، وأيضاً اكتتاب شركة طاقة عربية منذ أشهر قليلة ماضية فى عام ٢٠٢٣، وافتقد الطرح الاحترافية سواء مديرى الطرح أو حتى التداول بعد عملية الطرح وكان من الممكن أن يكون بداية حقيقية ومتميزة كطرح شركة بذلك الحجم، وكذلك أيضاً مشكلة السيولة الدولارية، وعدم استقرار سعر الصرف، ووجود تباين فى أسعار سلة العملات بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازى من أكبر المشكلات التى تواجه البورصة.

حنان رمسيس خبير أسواق المال

بعض الإخفاقات والسلبيات بحسب حنان رمسيس خبير أسواق المال تتمثل فى عدم الترويج للبورصة بالخارج، حيث لم يكن هناك الاهتمام الكافى لاستقطاب المستثمرين وصناديق استثمار عربية وأجنبية، بالإضافة إلى أن حجم الطروحات العامة بالبورصة، لم تكن بالمستوى، حيث تركزت هذه الطروحات لمستثمر استراتيجى، وكذلك الشطب الاختيارى المتوالى للأسهم القوية، مما جعل القطاعات المتداولة بالبورصة دون أوراق مالية، تعمل على استقطاب المتعاملين، خاصة أن عروض الاستحواذ فى بعض الأحيان تودى إلى شطب الأوراق المالية، دون بدائل قوية.

القيد المزدوج بين الأسواق المالية تفتقرها البورصة أيضاً، بحسب وجهة نظر «رمسيس» خاصة فى ظل نظام مقاصه كفء ونظم تسوية لحظية وفروع لبنوك عربية بالسوق المحلى.. تساءلت قائلة»، لماذا لا يتم قيد اسهم قيد مزدوجة بين أكثر من سوق لتحفيز الاستثمار وربط الأسواق، على غرار ما حدث فى طرح أمريكانا فى أكثر من بورصة خليجية.

قال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال إن البورصة فى حاجة إلى المزيد من الإعفاءات الضريبية، وهو ما لم تسعى البورصة لتحقيقه، وكذلك عدم عملها على استقطاب شركات جديدة، لتعويض الشركات التى تم شطبها.

أضافت دعاء زيدان خبير أسواق المال أنه لم تقم بمزيد من عمل حملات ترويجية للتعريف بأنها أداة استثمارية سواء داخليًا أو خارجيًا، خاصة للفئات صغيرة العمر، بالإضافة إلى عدم قيام البورصة بالترويج عن القطاعات فى البورصة المصرية والشركات المدرجة بها، وأيضاً عمل دورات تعليمية خاصة لطلبة الجامعة عن كيفية الاستثمار فى البورصة.