تعليق الدراسة المسائية بمكة لسوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة.. تشهد العديد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية تقلبات جوية شديدة، تؤدي لتعليق الدراسة بعدد من المدارس حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء التدريس، ومن بين الإدارات التعليمية التي أعلنت تعليق الدراسة المسائية اليوم إدارة العاصمة المقدسة "مكة المكرمة".

ونشرت إدارة تعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة المكرمة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الخميس 15-06-1445هـ، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل".

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، توقع أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وفي سياق متصل كانت إدارة تعليم جدة، وإدارة تعليم المنطقة الشمالية أعلنوا تحويل الدراسة اليوم الخميس لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها بمنصة "إكس"، أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.