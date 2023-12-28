ترصد لكم “بوابة الوفد” موعد مباراة الأهلي وفيوتشر، اليوم، في نهائي كأس السوبر المصري، والقناة الناقلة لها والمعلق والتشكيل المتوقع، التي ستجمع الفريقين على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم اللقب بعد التأهل على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز عليه بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر يخوض فريق مودرن فيوتشر المباراة منتشيًا بالفوز الدرامي الذي حققه على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، التي شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، وتألق الحارس محمود عبدالرحيم جنش.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون من الحكم محمد عادل ويساعده الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف عيد منصور، وحكم فار محمود عاشور، ومساعد فار يوسف البساطى.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.