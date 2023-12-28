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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الأهلي وفيوتشر في مواجهة نارية بنهائي كأس السوبر المصري

الأهلي وفيوتشر
الأهلي وفيوتشر

تتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي لمتابعة مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي ومودرن فيوتشر مساء اليوم الخميس.

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدير الفني مارسيل كولر بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم اللقب بعد التأهل على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز عليه بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

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على الجانب الأخر يخوض فريق مودرن فيوتشر المباراة منتشيًا بالفوز الدرامي الذ حققه على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح التي شهدت الكثير من الإثارة والمتعة وتألق الحارس محمود عبد الرحيم جنش.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون من الحكم محمد عادل ويساعده الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف عيد منصور وحكم فار محمود عاشور ومساعد فار يوسف البساطى.

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