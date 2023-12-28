سعر الأسمنت صباح اليوم الخميس بالأسواق ومن أرض المصنع.. الطن بكام النهاردة

سعر الأسمنت.. استقرت أسعار الأسمنت خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس بالاسواق المصرية ومن أرض المصنع، وسجل سعره في شركة أسمنت المسلح 2100 جنيه في الطن، بينما سجل في شركة النصر نحو 2080 جنيهًا للطن.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة حيال أسعار السلع بشكل عام، لاسيما أسعار الاسمنت المسلح للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الاسمنت اليوم الخميس

الاسمنت

سجل سعر الأسمنت المسلح الممتاز نحو 2340 جنيهًا.

بينما سجل سعر اسمنت العسكري نحو 1970 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت السويدي نحو 2180 حنيهًا في الطن.

كما سجل أسمنت السويس نحو 2080 جنيهًا في الطن.

بينما سجل سعر أسمنت حلوان حلون نحو 2080 جنيهًا في الطن.

وسجل سعر أسمنت المخصوص نحو 2100 جنيهً.

وتراوحت أسعار الأسمنت المخلوط مابين 1360 إلى 1480 جنيهًا.

بينما تراوح الأسمنت المقاوم مابين 2060 إلى 2400 جنيه.

وسجل الأسمنت الأبيض مابين 3500 إلى 3600 جنيه.