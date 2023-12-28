لليوم الثاني .. طقس شديد البرودة بكفر الشيخ واستمرار سقوط الأمطار

تشهد محافظة كفر الشيخ، وسواحلها الشمالية المطلة على البحر المتوسط، الخميس، أحوالًا جوية غير مستقرة وجوًا باردًا نهارا، شديد البرودة ليلا، مع تواصل سقوط الأمطار على جميع المناطق بالمحافظة لليوم الثاني على التوالي خصوصا المناطق الشمالية.

وأكد البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم درجات حرارة العظمى منها 18 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، بالإضافة إلى رياح تبلغ سرعتها 35 كيلو مترًا في الساعة، وأمواج متوسطة الارتفاع في مياه البحر المتوسط بارتفاع من 3 إلى 3.5 متر، مما يؤدي إلى عدم انتظام حركة الملاحة ورحلات الصيد الخارجية على شواطئ المحافظة.

وتوقع البيان، أن تسود المحافظة بوجه عام أجواء شتوية باردة وممطرة على معظم المناطق الداخلية والسواحل الشمالية للمحافظة، مع رياح متوسطة وباردة من رشيد غربا وحتي جمصة شرقا، ومن البحر المتوسط شمالا وحتي حدود طنطا جنوبا، وتنخفض درجات الحرارة مساء اليوم الخميس، لتصل إلى 8 درجات ما يؤدي إلى الشعور ببرودة الجو الشديدة وعدم استقرار الأحوال الجوية بالمحافظة.