سعر الذهب صباح اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية

سعر الذهب.. شهدت أسعار اللمشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، بأسواق الصاغة المصرية، استقرارًا، على أخر مستوى سعري سجلته الاسعار النهائيةلتعاملات أمس الاربعاء، وبلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في سوق الصاغة، 25440 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس بأسواق الصاغة المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات لأسعار السلع، لا سيما أسعار المعدن الأصفر الذي نحن بصدده الآن حينما تطرأ أي مستجدات على قيمته السعرية، نظرًا لاهتمام متابعي الوفد به، حيث إنه يُعد من أهم الاستثمارات الآمنة خلال الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

الذهب

أسعار الذهب اليوم فى مصر "شراء"

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3685.75 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3225 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2764.25 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2150 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر "للبيع"

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3628.5 جنيهًا.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3175 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2721.5 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2116.75 جنيهًا.