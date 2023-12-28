قفزة في أسعار بعض منتجات الشيكولاتة والبسكويت تصل لـ 30 جنيهًا للعبوة

أسعار كادبوري.. شهدت أسعار شيكولاتة بابلي وأوريو التابعان لشركة كادبوري، ارتفاعًا في الأسعار، بعد أن قررت الشركة رفع أسعار بسكويت أوريو بجميع أحجامه، وكذلك رفع عدد من أصناف الشيكولاتة التي تنتجها الشركة.

وحسب قائمة الأسعار الجديدة من شركة كادبوري لمنتجات الشيكولاتة، ارتفع سعر بسكويت أوريو فاميلي 14 قطعة بنحو 5 جنيهات للقطعة إلى 20 جنيهًا، وبنحو 30 جنيهًاللكرتونة لتصعد إلى 120 جنيهًا، وزيادة بسكويت أوريو 55 جرامًا بنحو جنيه إلى سعر 8 جنيهات للقطعة، و96 جنيهًا للعبوة بزيادة 7 جنيهات.

بعض أسعار المنتجات

وأقرت الشركة زيادة على سعر بسكويت أوريو مونولي 55 جرامًا إلى 8 جنيهات بزيادة جنيه، وسعر الكرتونة 96 جنيهًا بزيادة 7 جنيهات.

ورفعت الشركة سعر بسكويت كادبوري دبل شيكولاتة إلى 10 جنيهات للقطعة بزيادة 2 جنيه، وسعر بسكويت توك بالملح إلى 7 جنيهات للقطعة بزيادة جنيهين، ومثله بسكويت توك بالجبنة.

وأقرت شركة كادبوري رفع أسعار شيكولاتة أوريو 175 جرامًا إلى 110 جنيهات بزيادة 25 جنيهًا، وسعر شيكولاتة سي دي إم أكياس سادة وبندق ارتفع 10 جنيهات إلى 100 جنيه للعبوة.

أسعار شوكولاتة بابلي

وقررت شركة كادبوري رفع أسعار شوكولاتة بابلي سادة الشهيرة 28 جرامًا بنحو جنيهين إلى 12 جنيهًا بزيادة جنيهين، وبابلي أوريو إلى 7 جنيهات بزيادة جنيهين، وبابلي سادة 87 جرامًا إلى 55 جنيهًا بزيادة 10 جنيهات.