طقس مائل للدفي بمدن وقري البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس، الموافق 23 ديسمير 2023، إستقرارا في الأحوال الجوية، وطقس مائل للدفئ ، مع سطوع الشمس ، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة علي فترات متباعدة ، ووجود ريياح متوسطو مثيرة للرمال والأتربو ، خاصة في المناطق الصحراوية والمتمثلة في وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات ، في الطرق بتلك المناطق .

وفي ميناء الصيد بالمعدية تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر ، تمهيدا للقياد برحلات الصيد في مياة البحر المتوسط

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين أعمالهم في الأراضي من حصاد وزراعة بعض المحاصيل الشتوية، وذلك بعد التحسن النسبي في الأحوال الجوية، وتوقف الأمطار الغزيرة التي تمنعهم من الحصاد .