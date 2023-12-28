الجيش الأوكراني: القوات الروسية شنت 77 غارة ونفذت 51 ضربة بقذائف صاروخية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية، لافتة إلى أن القوات الروسية شنت 77 غارة جوية ونفذت 51 ضربة بقذائف صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

أفادت القوات المسلحة بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، عن تسجيل 56 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

من جانبها، أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، مقتل شخص؛ جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 80 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

قال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة، إن روسيا قصفت خيرسون بـ404 قذائف؛ مما أسفر عن مقتل شخص، موضحا أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة، مضيفا أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

بدورها، أفادت وكالة حرس الحدود البولندية، بوصول نحو 27 ألفا و800 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18 مليون شخص.

ونقل راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن الوكالة أن نحو 24 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس الأربعاء متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين ما يقرب من 3ر16 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.