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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 670 عسكريا وإسقاط 17 مسيرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 670 قتيلا وجريحا وإسقاط مروحية "مي 8" و17 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، قال بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء : "تصدت قواتنا لــ 6 هجمات معادية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، حيث كبدنا العدو 45 قتيلا ودمرنا مدافع ومعدات له".

وأضاف البيان: "تصدينا لهجومين على محور كراسني ليمانسك بجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو على هذا المحور 190 جنديا"، منوها بالتصدي لهجومين آخرين على محور دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 280 فردا ومدافع غربية.

وتابعت الدفاع الروسية في بيانها:" تم القضاء على 90 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية له على محور جنوب دونيتسك أيضا"، مشيرا إلى أنه على محور زابوروجيا بلغت خسائر كييف 45 فردا بين قتيل وجريح بجانب تدمير عتاد وأسلحة وعربات مدرعة. 

وأوضح البيان أن القوات الروسية على محور خيرسون كبدت القوات الأوكرانية 20 عسكريا ودمرت مدافع وعتاد عسكري، لافتا إلى إسقاط 7 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع وقنبلة موجهة بريطانية من طراز JDAM وإسقاط مروحية "مي 8" و17 مسيرة في دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون. 

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تصدي القوات الروسية لـ 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في عدة اتجاهات على محور كوبيانسك بالقرب من مستوطنة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، كما استهدفت الطائرات الروسية تجمعات اللواء الميكانيكي 43 في مناطق بتروبافلوفكا وكوريلوفكا شرق أوكرانيا.

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