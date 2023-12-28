جامعة القاهرة تمنح وزير الأوقاف وسام التميز في مجال الفكر الإسلامي

كرَّمت جامعة القاهرة أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في عيد العلم، حيث قام الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بمنح وزير الأوقاف وسام التميز في مجال الفكر الإسلامي، وقد تسلمه نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور/ محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نظرًا لارتباط وزير الأوقاف بحفل ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم وتكريم الفائزين والمحكمين.

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لجامعة القاهرة العريقة ولرئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور/ محمد الخشت، متمنيًا له وللجامعة مزيدًا من التوفيق والتقدم والرقي.