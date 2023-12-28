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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جامعة القاهرة تمنح وزير الأوقاف وسام التميز في مجال الفكر الإسلامي

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كرَّمت جامعة القاهرة  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في عيد العلم، حيث قام  الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بمنح  وزير الأوقاف وسام التميز في مجال الفكر الإسلامي، وقد تسلمه نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور/ محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نظرًا لارتباط وزير الأوقاف بحفل ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم وتكريم الفائزين والمحكمين. 

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وزير الأوقاف يشكر الرئيس على رعايته للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

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محاضرات اليوم الثاني لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي بأكاديمية الأوقاف

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لجامعة القاهرة العريقة ولرئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور/ محمد الخشت، متمنيًا له وللجامعة مزيدًا من التوفيق والتقدم والرقي.

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