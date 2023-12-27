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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

آخر تطورات صفقة انتقال عمر كمال إلى الأهلي

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق فيوتشر أنهى اتفاقه للانضمام إلى النادي الأهلي منذ فترة طويلة، بعد منح المدير الفني للقلعة الحمراء مارسيل كولر موافقته على إتمام الصفقة.

وقال شحاتة خلال تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، عمر كمال عبدالواحد مخلص كل شئ مع النادي الأهلي منذ فترة كبيرة، بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضم اللاعب.

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وأضاف:" إدارة النادي الأهلي لم تنهي الصفقة حتى الآن، بسبب تباين بعض الآراء داخل شركة الكرة ولجنة التخطيط بأن اللاعب سينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، الأفضل إتمام صفقة تبادلية بدلًا من دفع مبلغ مالي".

وأردف:"اللاعب يمتلك أكثر من عرض أبرزهم من الزمالك وبيراميدز وعدة أندية أخرى تريد التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ".

اجتماع كولر مع لجنة الكرة لحسم الصفقات الجديدة:

واختتم:"هناك اجتماع سيحدث مع مجلس إدارة النادي الأهلي الفترة المقبلة مع لجنة الكرة وكولر بشأن مناقشة بعض الأمور التي تخص دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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