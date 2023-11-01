وزير الري يستعرض تأثير اللاجئين على الوضع المائي في مصر والأردن

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس جهاد المحاميد وكيل وزارة المياه والرى الأردنية.

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء للعلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين فى كل المجالات وخصوصا مجال المياه خاصة فى ظل تشابه الموقف المائي فى مصر والأردن نظرا لما تواجهه البلدين من شح مائى والاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى ٩٨% فى مصر و٤٠% فى الأردن على المياه الواردة من خارج الحدود.

وأكد امتلاك كلا البلدين لخبرات متميزة فى مجال إدارة المياه والتى يجب الاستمرار فى تبادلها بين الجانبين خاصة فى مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، وتنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة للتعامل مع التحديات المائية بكلا البلدين خاصة فى مجالى الرى الحديث والتحلية وترشيد استخدام المياه.

تأثير اللاجئين في مصر والأردن على الوضع المائى

واستعرضا تأثير اللاجئين فى مصر والأردن على الوضع المائى فى كلا البلدين وما يتطلبه وجود الملايين من اللاجئين بالبلدين من توفير احتياجاتهم المائية بالشكل الذى يمثل ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة بهما، وهو ما يتطلب زيادة مرونة الدول ليس فقط فى التعامل مع التغيرات المناخية ولكن أيضا فى التعامل مع ملف اللاجئين.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الأردنى للانضمام لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27.