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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"زووم إفريقيا" يستعرض أبرز جولاته في دول القارة السمراء خلال 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفل برنامج "زووم افريقيا" بنهاية عام 2023 وبداية عام 2024، حيث يستعرض البرنامج أبرز جولاته التي قام بها في الدول الإفريقية خلال 2023.
 

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ويعتبر هذا استمرارا لدور البرنامج في زيارة الدول الإفريقية والتعرف علي عادتها وتقاليدها وثقافات شعوب القارة السمراء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على طبيعة وسياحة تلك الدول.

وعمل برنامج "زووم إفريقيا" على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق الاستثمار بين دول القارة السمراء من خلال تسليط الضوء على المشاريع المشتركة وكيفية تنميتها. 

ومن أبرز الدول الإفريقية التي زارها برنامج "زووم إفريقيا"، دولة المغرب وبالتحديد من مدينة الحسيمة؛ لتغطية المهرجان الدولي للفيلم، وقام البرنامج بعدة لقاءات مع فنانين ومنتجين ومخرجين من عدة دول إفريقية .

كما قام البرنامج بتغطية خاصة لفعاليات مؤتمر المناخ (كوب ٢٨) في دبي، وقام بإجراء لقاءات كثيرة مع ممثلي الدول الأفريقية ولقاء خاص مع إيف بازيبا نائب رئيس وزراء الكونغو.

واستمرارا لجولات ( زووم افريقيا ) داخل القارة الخضراء زار البرنامج دولة أوغندا، لتسليط الضوء على أبرز الاماكن السياحية وعادات وتقاليد الشعب الاوغندي، وكذلك شلالات مورشيسون فولز ، بالإضافة إلى جولة داخل أحد اكبر اسواق الفاكهة.

وفي كينيا كان للبرنامج جولة داخل الـ ( جيراف سنتر ) ، معقل الزرافات للتعرف على حياتهم عن قرب، بالإضافة إلى جولة داخل حديقة نيروبي ناشونال بارك، والسوق الشعبي بكينيا.

يذكر أن برنامج زووم افريقيا من تقديم الإعلامية سالي عاطف، يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة CBC.

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