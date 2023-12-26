الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جنوب أفريقيا.. 6قتلى و10 مفقودين في الفيضانات

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وفقد 10 أشخاص في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت لاديسميث في كوازولو ناتال عشية عيد الميلاد.

وقالت إدارة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية في KZN، إن فرق البحث والإنقاذ التي عملت في يوم عيد الميلاد للعثور على المفقودين ، ستستأنف يوم الثلاثاء ،

بينما أضاف مسؤول في السلطة الإقليمية، طالبا عدم الكشف عن هويته "في الوقت الحالي، لدينا ست وفيات مؤكدة ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين"، مضيفا أن البحث استؤنف الثلاثاء.

وعثر على ثلاثة ضحايا في حافلة صغيرة تقل تسعة ركاب؛ وقال المسؤول إن الستة الآخرين ما زالوا مفقودين، من بينهما  شخص ميت في منزل دمرته المياه، كان هناك شخصان آخران في الداخل ولم يتم تحديد مكانهما بعد، و اثنين آخرين على الأقل من السكان ميتين في سيارتيهما اللتين جرفتهما الفيضانات.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال يوم الثلاثاء.

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