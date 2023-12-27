محافظ المنيا .. تيسيرات ودعم لتسريع معدلات الإنجاز

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اليوم الأربعاء ، الإجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب انجازها، و مطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ورؤساء المراكز المستهدفة ، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات ، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير ، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية ، ومهندسي دار الهندسة.

شدد المحافظ خلال الإجتماع ، على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والإنتهاء من المشروعات المستهدفة ، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة لدفع وتيرة العمل ، حيث استعرض المحافظ ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا ، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، ٣٢٠٩ مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة ، في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ، بالإضافة ، إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط ،وبني مزار ، لخدمة مليون و ٥٠٠ ألف مواطن.