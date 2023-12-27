تكريم السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه اليوم الاربعاء اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية عن فترة عمله بمحافظة الدقهلية وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد .

وسلم المحافظ درع المحافظة وشهاده شكر وتقدير بهذة المناسبه تقديرا لجهودة التى بذلها خلال فترة حياته الوظيفيه بمحافظة الدقهلية واشاد المحافظ بادائه المتميز طوال فترة عمله وحرصه التام على مصلحه العمل وصالح المواطنين، وتمنى محافظ الدقهلية له التوفيق والسداد وان يمتعه الله بموفور الصحة والسعادة.

يذكر أن اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقاً قبل أن بشغل منصب السكرتيرالعام المساعد لمحافظة الدقهلية.

