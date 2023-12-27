كاريزما

الأربعاء 27/ديسمبر/2023 - 08:47 م 12/27/2023 8:47:58 PM

منذ أيام وبالتحديد فى الثامن عشر من ديسمبر كانت احتفالاتنا باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذى اختارته اليونسكو، وكان ذلك بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية وبالشراكة مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. وتهدف هذه الاحتفالية للحفاظ على لغتنا الجميلة وتعزيز وتجديد اللغة التى أهملناها كثيرا وكانت طرق تدريسها -ولا تزال- أحد أسباب تدمير كثير من أركانها وتآكل أعمدتها دون صيانة، حتى مجمع اللغة العربية الذى شرف بقيادة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى وصولاً إلى فاروق شوشة والدكتور صلاح فضل وغيرهم، قدم جميعهم كل الجهود للحفاظ على اللغة ولكن لم تصل مقومات هذا الكيان الشامخ إلى الأجيال بمختلف ثقافاتهم واتجاهاتهم، حتى أصبح الكثير من خريجى الجامعات المتخصصة فى تدريس اللغة العربية يجهلون أساسيات اللغة، حتى يصل الأمر إلى العجز عن كتابة أبسط المفردات.. الأمر يحتاج إلى مزيد من جهود الإعلام على مستوى العالم العربى، حتى فى أقصى أيام الأزمات السياسية، أعداؤنا فى الكيان الإسرائيلى الغاصب يسعون لتعليم أبنائهم اللغة العربية بأصولها من منطلق (تعلم لغة الأعداء) وهو ما نجهله نحن٠ لقد أصبح الشباب يسخر فى حواراتهم من رموز آدابنا العربية المعرى والمتنبى والزمخشرى.. بدلا من الاستفادة منهم!.

* جريجورى كورسو شاعر ولد فى نيويورك عام ١٩٣٦ لأبوين إيطاليين ولكنه انتقد أمريكا ووصفها بالحضارة المجنونة، فقد تعرض فيها للسجن والإحساس العميق بالمهانة، وبرغم احتفاء أمريكا بالإنسان، إلا أنها أهملت كورسو واعترفت به فقط حين احتاجت إليه، يقول فى إحدى قصائده: أقف فى الضياء المعتم / أتطلع إلى نافذتى، حيث كنت قد ولدت هناك / الأنوار تتلألأ فى الأعلى، ومن هنا وهناك أناس يتحركون / بمعطف مطر وسيجارة فى الفم / بقبعة على العين ويد على المسدس / أعبر الشارع وأدخل البناية / أصعد إلى الطابق الأول، المقابض تصوب نحوى سكينا / انتزعه من استغراقه فى الساعات الضائعة!

* كيلانى حسن سند شاعر «١٩٢٥ _ ١٩٧٩» ولد فى أسيوط وعاش وتعلم فى القاهرة ورافق أمل دنقل فى سكنه وفى حياته. انشغل دنقل بالقصيدة السياسية المقاومة، بينما انشغل كيلانى بالشعر الإنسانى والدراسات الأدبية فقد أصدر كتبا عن ذو الرمة شاعر الطبيعة والحب، وحازم القرطاجنى وابن سناء الملك، وقد أتيحت لى فرصة حضور مناقشة دراسة أكاديمية للحصول على درجة الماجستير للباحثة غادة عيد نصر الله عام ٢٠١٦ فى كلية الآداب جامعة قناة السويس، وكانت الرسالة عن (التجديد فى شعر كيلانى حسن سند) من خلال دواوينه الأربعة: قصائد فى القنال ١٩٥٧ وفى العاصفة ١٩٦٠ وقبل ما تسقط الأمطار ١٩٦٦ وفى انتظار المطر ١٩٧٦.. ومات الرفيقان كيلانى وأمل دنقل فى وقت متقارب. وبقيت أعمالهما لتخلد وتدعم الضمير الأدبى.

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