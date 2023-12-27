كلام x الرياضة

الأربعاء 27/ديسمبر/2023 - 08:49 م 12/27/2023 8:49:09 PM

إلى متي؟ الزيادة المطردة فى هيمنة فرق الشركات على الكرة المصرية، والذين تجاوزت كرتهم مصر إلى إفريقيا والدول الصديقة المجاورة لنا! وهذا ما ظهر جليًا فى البطولة المستحدثة للسوبر، مباراة مودرن سبورت والأسيوطى (بيراميدز) والتى كان عدد الحضور الجماهيرى لايزيد على عدد محدود من الأفراد! هذا بإلإضافة إلى أن مستوى الفريقين لا يصل لمستوى فرق الدورات الرمضانية! هذا رغم أن الفريقين بهما الكثير من النجوم! ولكن كانوا دون المستوى لتمثيل الكرة المصرية! وإن كان هذا حقهم من اللعب فى هذه البطولات، ولكن من حقنا نحن أن تظهر فرق تمثل الكرة المصرية بالشكل الذى يتناسب مع قيمة هذا البلد العظيم. الحل فى الجماهير ولذلك لابد من بحث الأمر من هذه الناحية وسيختلف الأمر كليًا، حيث إن الجماهير هى شعلة النشاط والوقود للاعبين، ونحن نسعى لأن تكون ملاعبنا كما نرى فى البلدان المختلفة من حضور جماهيرى مكثف فى جميع المباريات وفى كل الملاعب! وهذا ما ننادى به منذ فترة وكتبت فى أكثر من مقال بخصوص هذا الموضوع، وعلى الجهات المسؤولة وضع القوانين الملزمة لدمج كل ناد من أندية الشركات فى ناد شعبى بحيث يستفيد نادى الشركات من المنشآت والجماهير ويستفيد النادى الشعبى من الإدارة والتمويل!

إلى متي؟ ترك الأمور بهذا الشكل لنرى هذه الكرة المهلهلة والتى ظهرت أمام الكاميرات وخارج الديار!

إلى متي؟ يظل اتحاد الكرة همه الوحيد تجميع الأموال على حساب مستوى وشكل البلد! نحن نريد كرة قدم ممتعة لعبًا ونتيجة فى مصر وفى كل مكان آخر.

إلى متي؟ يستمر معلقو المباريات فى الرغى بمناسبة أو بدون، ودون توقف؟ وإلى متي؟ تستمر البرامج التحليلية لساعات؟ توقفوا يرحمنا ويرحمكم الله.

إلى متي؟ يظل النقاد والمحللون يخلقون لأنفسهم الأسباب للتقليل من انتصارات النادى الأهلي! فعندما يفوز بالدورى أو حتى ببطولة إفريقيا يخرج من يقول: "أمر عادي!" وعندما يحرز الميدالية البرونزية والمركز الثالث، يخرج من يقول: "عادى لماذا لم يحرز المركز الأول أو حتى الثاني؟" اتقوا الله.

وأخيرًا.. أتقدم بكل الفخر بالتهنئة للنادى الأهلى ومجلس إدارته وجهازه الفنى والإدارى وقبلهم الجماهير العظيمة فى كل مكان.

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