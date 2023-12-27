تعيشى يا بلدى

الأربعاء 27/ديسمبر/2023 - 08:55 م 12/27/2023 8:55:32 PM

حكايات المرضى فى مستشفيات وزارة الصحة مليئة بالأوجاع والآلام، ليس بسبب المرض وحده وإنما بسبب الزحام والروتين ونقص الإمكانات، سواء كان فى الطوارئ أو العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، وهو ما يزيد من أوجاعهم ويضاعف آلامهم.

يختلف هذا الإحساس من مستشفى لآخر حسب الإدارة، فهناك مسئول موهوب فى الإدارة وحاباه الله بكثير من الرحمة ويشعر أن المريض فى بلدنا يحتاج لمن يحنو عليه وهو فى أضعف حالاته ليخفف آلامه فتجده أغلب الوقت وسط المرضى يتفقد أحوالهم ويسعى لحل مشاكلهم، وهناك من يتعالى ويغلق باب مكتبه فى وجه المرضى ويتركهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من الموظفين.

والحمد لله أن لدينا من القيادات والقامات الطبية فى وزارة الصحة نماذج كثيرة نفتخر بها عظماء فى الإدارة والطب والإنسانية، يعملون جميعا تحت قيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الذى قاد مسيرة الإصلاح فى قطاعات الوزارة عقب رحيل الوزيرة السابقة هالة زايد والإطاحة بالفتى المدلل خالد مجاهد.

وأرى أنه من الإنصاف أن نشيد بمن يؤدى واجبه بإخلاص ويتفانى فى خدمة المرضى، ومنهم العالم الجليل الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار أستاذ مناظير الجهاز الهضمى، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، هذا الرجل يعمل ليل نهار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى فى 15 مستشفى تعليميا و9 معاهد تخصصية على مستوى الجمهورية تابعة للهيئة، ولا يتأخر لحظة واحدة فى الاستجابة لإنقاذ حياة مريض لأنه يعلم أن أى تأخير قد يؤدى إلى تدهور الحالة، تليفونه دائما متاح ومكتبه مفتوح ولا يختلف عنه نائبه للشئون الفنية الدكتور شريف صفوت الرجل الخلوق أستاذ أمراض النساء والتوليد الذى جاء خلفا للدكتور وائل الدرندلى الذى كان شعلة نشاط ومؤسسة إغاثة للمرضى وتم ترقيته إلى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الصحية والاعتماد.

وفى هذه الهيئة قامات طبية وإنسانية عظيمة تتحدى الروتين ونقص الإمكانات وتقدم أقصى ما لديها لعلاج المرضى منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور محمد عبدالهادى عميد معهد القلب ونائبه الدكتور أحمد كامل، والدكتور محمد صلاح الدين زكى، عميد المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، ونائبته الدكتورة جيهان التهامى والدكتور عبدالفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمى.

أما فى الهيئة العامة للتأمين الصحى فهناك أجمل نموذج للإنسانية الدكتور خالد موافى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، لا يكل ولا يمل أبدا من تقديم الخدمات للمرضى، طيب القلب بشوش الوجه بابه مفتوح وتليفونه متاح على مدار الساعة، يصنع المستحيل للتيسير على المرضى.

وفى مستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحى بالدقى الدكتور محمود المعداوى مدير المستشفى ونائبه الدكتور محمد فتحى وأطباء الاستقبال وحتى الإداريين والفنيين والعلاقات العامة جميعا يعملون فى ظروف صعبة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، واختتم بنموذج رائع للإدارة فى مستشفى إمبابة العام المعروف باسم مستشفى «الموظفين» هناك مايسترو اسمه أحمد مكاوى أستاذ النساء والتوليد والنائبة الدكتورة سعاد هندى وأشرف أبوالعلا دينامو المستشفى، وفريق عمل من الأطباء والتمريض والإداريين صنعوا المعجزات وتحدوا المستحيل أيام جائحة كورونا، فكان أول مستشفى فى محافظة يستأنف العمليات الجراحية فى ذروة الجائحة، ومازال المستشفى يعمل بنفس الروح الجماعية والتعاون الإيجابى للتخفيف عن المرضى.

بالتأكيد هذه النماذج غيض من فيض ولدينا الكثير من عظماء الطب والإنسانية سنتحدث عنهم لاحقا وللحديث بقية.