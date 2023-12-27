بنك ومدينة سكنية لتلبية طموحات المصريين فى الخارج

«على»: جذب أموال المغتربين أصبح ضرورياً لوقف «سماسرة الدولار»

حصل المصريون بالخارج على العديد من المحفزات والمزايا، التى كانت ضمن أهم مطالبهم خلال 2023، لكنهم مازالوا ينتظرون المزيد من التيسيرات، التى تسهم فى إزالة المعوقات والتحديات التى تواجههم فى الخارج، ويطمح المغتربون فى إنشاء بنك ومدينة سكنية باسمهم فى مصر.

وخلال الفترة الماضية أتاحت الدولة العديد من المبادرات لتشجيع المصريين العاملين بالخارج على ضخ أموالهم إلى السوق المحلى، وتوفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة، وطبقاً للبيانات فإن تحويلات المصريين فى الخارج تمثل 7% من إجمالى الناتج المحلى.

لكن تجار السوق السوداء وقفوا حائلا أمام وصول مزيد من تحويلات المغتربين إلى مصر، وتأثرت التحويلات خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت نحو 22.1 مليار دولار خلال العام المالى يونيو 2023- 2023 مقارنة بنحو 31.9 مليار دولار العام المالى الأسبق، مسجلة تراجع نسبته 30.7%

وفى محاولة للحصول على العملة تم طرح مبادرات أمام المصريين بالخارج، أهمها مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومعاش «بكرة بالدولار»، وتسوية الموقف التجنيدى، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج.. لكن أصبح من الضرورى فى المرحلة القادمة،البحث عن المزيد من الحوافز للمصريين فى الخارج لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم لمصر مع توفير مزيد من فرص الاستثمار، ومن هذا المنطلق وضع المهندس أسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج مقترح للمرحلة المقبلة، من الممكن أن يتم من خلاله جذب المزيد من المدخرات، والاستثمارات فى كافة المجالات، ويتمثل فى إنشاء بنك باسم المصريين بالخارج، لتحويل أموالهم من خلاله، مما يساهم فى زيادة تدفق النقد الأجنبى،وجذب استثمارات جديدة،وقال : هذا البنك خلال عامين سيجذب أموال المغتربين، ونأمل أن تصبح كافة العمولات التى تفرض على تحويل أموالنا أقل من البنوك الأخرى، ووقف سماسرة الدولار. وسيكون بنك المصريين بالخارج ملك لجميع المغتربين، مما يمنح دفعة لتحويل أموالهم دون وسطاء، وأكد المهندس إسماعيل أحمد أن أهمية هذا البنك تكمن فى القضاء على تجارة السوق السوداء التى تمتص مدخرات المغتربين، لأنه سيكون إحدى القنوات الشرعية، ومن ناحية أخرى يكون البنك بمثابة نواة لعمل مشاريع استثمارية، ونأمل أن يتم تنفيذ هذا المقترح الذى سيعود بمزيد من المميزات على البلاد.

وتابع: «نتمنى فى المرحلة المقبلة انشاء مدينة سكنية تتميز بطراز ومعالم البلدان العربية والأوروبية، وهى فكرة استثمارية تشجع الكثيرين منا على استثمار أموالهم فى مصر».