«الوطنية للانتخابات» تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنقية وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتعديل البيانات، لكل من بلغت سنه 18 عاماً وكان متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد نجاحها فى تنظيم وتنفيذ الانتخابات الرئاسية 2024 والإشراف عليها وخروجها بصورة مشرفة أمام العالم.

وبحسب المادة 6 من قانون مجلس الشيوخ تجرى انتخابات الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ قبل 60 يوماً على انتهاء مدته، حيث عقد مجلس الشيوخ أولى جلساته فى 18 أكتوبر 2020 ويستمر الفصل التشريعى الأول لمدة خمس سنوات ميلادية.

وتعتبر قاعدة الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 20 ديسمبر الجارى من كافة إجراءات العملية الانتخابية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024 متضمنة بذلك إعلان النتائج الرسمية واسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلان النتيجة على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا التى تختص بالفصل فى الطعون وفقا للمادة 210 من الدستور.