توقعات برج الحوت 2024| عام التغييرات بين الانتصار والانكسار

برج الحوت واحد من الأبراج المائية التي يسيطر عنصر الماء عليه، تمامًا كـ السرطان العقرب، ويبدأ من 19 فبراير حتى 20 مارس، وفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح 2024 هو عام الانتصارات الكبرى وتحقيق الأحلام والوصول إلى الأهداف، حيث أن هناك تغييرات كبيرة وضخمة ومساعي هائلة سيختبرها مواليد برج الحوت.

برج الحوت

برج الحوت على الصعيد المهني والمالي

يشهد مواليد برج الحوت في النصف الأول من العام، العديد من المفاجآت القوية والجيدة، فمن الممكن أن تحصل على ترقية أو تترأس مركزًا أو تصل إلى غايتك المنشودة بمساعدة المقربين ودعم النافذين وبفضل الثقة التي تُوحيها للجميع.

بداية من شهر يناير، ستتسارع الخطى وتطور نفسك وأعمالك نحو إنجاز تريده كاملًا وتكون معظم أشهر السنة واعدة ومتناغمة مع تطلعاتك، لكن خلال فصل الخريف يتصدى لمسيرتك وتضطر لمضاعفة الجهود للتخفيف من سلبياته، ستتأقلم مع أوضاع كثيرة طوال السنة، ويمكن أن تضطر إلى إجراء تغييرات جذرية وربما الظروف تفرض عليك اتجاهات جديدة خلال هذه السنة التي تحمل انقلابات نحو جديد يظهر بصورة أوضح اعتبارًا من تاريخ 26 مايو.

برج الحوت

سيتخلص مواليد برج الحوت من أزمات والأم واجهوها الفترة الماضية، وستبرز في مجالات مهنية عديدة مثل علم الاتصالات والإعلام والتجارة والترويج والتربية والتوجيه والقيادة والتصوير، وتتركز اهتماماتك على بعض النشاطات الشخصية وتبرع في مجال البناء والتخطيط والابتكارات المفيدة كما في مجال المال والأعمال والاقتصاد والمحاماة وتبني القضايا العامة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي

سيعيش مواليد برج الحوت مغامرات عاطفية هذا العام، وهناك العديد من الوجوه الجديدة التي ستدخل حياته وتكوين صداقات متميزة ومتنوعة، وستتبدل نظرتك لبعض العلاقات مما يجعلك ميالًا أكثر إلى عقلنة العلاقة، ويجذبك الذكاء وسرعة البديهة وتبادل الأفكار مع من يفهمك بحديثه وحضوره وفلسفته، يميل قلبك إلى أحد المعلمين أو المفكرين أو الأدباء أو الفنانين.

برج الحوت

ستتحول مسار حياتك العاطفي بداية من شهر مارس، حيث ستكون هناك علاقة قوية بينك وبين أحد مواليد برج السرطان بعد أن تساعده في قضية شخصية، يهتم بك أحد مواليد الجدي وتنشأ صداقة مهمة بينكما وربما تنتهي لارتباط أو زواج، وهناك شجار بسبب وضع مالي مع أحد مواليد برج الحمل، ستهتم بأحد مواليد برج العذراء، ويستفزك أحد مواليد القوس وتسعى لتبرهن له عن تفوقك وعدم مبالاتك إذا شعرت أنه يعتمد المناورة معك يكون بينك وبين العقرب قصة حب عميقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي

حذرت ماجي فرح مواليد برج الحوت بين أواخر شهر مايو ومنتصف شهر أغسطس من بعض الإرهاق أو التراجع الصحي والمعنوي، وربما تُقدم على عملية جراحية في فصل الصيف أو تتلقى علاجًا مفيدًا.