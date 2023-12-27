تنفيذي كفرالشيخ.. يناقش عدد من الموضوعات والقرارات

ناقش المجلس التنفيذ لمحافظة كفرالشيخ، برئاسة، المحافظ اللواء جمال نور الدين، الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، فضلاً عن الموافقة على على إطلاق إسم الشهيد " مختار الزويكى " على مدرسة جديدة بدسوق، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، على تعديل قرار اسم الشهيد مختار الزويكى على المدرسة الجديدة بقرية جماجمون بمركز دسوق بالقرار رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٣ ، كما وافق على تغيير اسم مدرسة قرية ٥٩ للتعليم الاساسى الى مدرسة ٥٨ تعليم أساسي بمركز الحامول .

وافق " تنفيذى كفرالشيخ" على تغيير إسم مدرسة دار السلام الاعدادية، الى مدرسة عبد الفتاح الصلاحى الاعدادية بدار السلام، بمركز بيلا.

كما وافق المجلس التنفيذى على إقامة مكتب للشهر العقارى والتوثيق، بمدينة سيدى غازى، كما وافق على تعديل قرار المحافظة رقم ٢٨٣٠٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسى بالحامول، فضلاً عن مناقشة عدد آخر من القرارات والموضوعات الخاصة بإقامة مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة.