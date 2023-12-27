تعرف على الفئات المستحقة لإضافة مواليد على بطاقات التموين

تضيف وزارة التموين والتجارة الداخلية أبناء الأسر الأولى بالرعاية، والتي تشمل أسر الضمان الاجتماعي وأسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء، على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة.

السلع التموينية

وتصرف الوزارة السلع التموينية المدعمة بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة، و5 أرغفة لكل فرد يوميًا بما يعادل 150 رغيفًا شهريًا بقيمة الرغيف 5 قروش.

أما الفئات الأخرى التي يجوز لها إضافة مواليد على بطاقات التموين فهي:

الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية، والتي تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

أسر المطلقات والأرامل.

الأسر التي لديها أكثر من معاش.

الأسر التي لديها أبناء من ذوي الإعاقة.

ويشترط لإضافة المواليد على بطاقات التموين تقديم المستندات التالية:

شهادة ميلاد الطفل.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين أو أحدهما.

صورة بطاقة التموين.

تنظر الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، في عروض الشركات الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بكمية إجمالية قدرها 1500 طن، منها 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد، وسيتم التسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.