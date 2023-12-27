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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تطبيق التصحيح والرصد الإلكتروني في "بنات عين شمس"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربيه بجامعة عين شمس أن الكلية تطبق ولأول مرة هذا العام نظام التصحيح والرصد الإلكتروني لنتائج الطلاب.

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وأوضحت عميدة  الكلية أن هذا النظام يعتمد على قيام الطالب  من خلال كتابه الطالب أو الطالبهطة الكود الخاص به بصورة صحيحة في ورقه الامتحان ويساعد هذا النظام علي سرعه إعلان النتائج وأكثر دقة.

كما يأتي تطبيق النظام  الجديد في إطار دعم ورعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة ،وفي إطار جوده التعليم ومواكبه المستجدات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.

وأضافت الدكتورة مي حلمي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب أن الكلية تعتمد أيضاً على نظام بنوك الأسئلة التي يضعها أساتذة المادة ،ويتم اختيار أسئلة الامتحانات إلكترونيا أيضاً من هذه البنوك.

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