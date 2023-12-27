مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على ارتفاع

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، على ارتفاع بمقدار 14.99 نقطة، ليصل عند مستوى 1,945.63 نقطة.

الأسهم البحرينية

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.94 نقطة، بارتفاع قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم البحرينية عند نحو ثلاثة ملايين و727 ألفًا و769 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 682 ألفًا و75 دينارًا بحرينيًا، نتيجة تنفيذ 89 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تداولات جلسة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 54.04 نقطة ليبلغ مستوى 6786.92 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.80 %. وتم تداول 173.4 مليون سهم عبر 11297 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية 23.09 نقطة ليبلغ مستوى 5556.80 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 % من خلال تداول 75.9 مليون سهم عبر 4696 صفقة نقدية بقيمة 11.8 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول في الأسهم الكويتية 66.76 نقطة ليبلغ مستوى 7439.75 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.91 %من خلال تداول 97.5 مليون سهم عبر 6601 صفقة بقيمة 36.2 مليون دينار .

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) في الأسهم الكويتية بنحو 46.76 نقطة ليبلغ مستوى 5469.67 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.86 % من خلال تداول 52.7 مليون سهم عبر 3326 صفقة نقدية بقيمة 9.8 ملايين دينار.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، على ارتفاع بـ 67.32 نقطة، أي بنسبة 0.64 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و531.19 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول فى أسواق الأسهم القطرية نحو 155 مليونا و744 ألفا و991 سهما، بقيمة 738 مليونا و199 ألفا و29.950 ريالا، نتيجة تنفيذ 29221 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة تداول أسواق الأسهم القطرية بواقع 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريالا، مقارنة بـ 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريالا، في الجلسة السابقة.