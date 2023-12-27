جامعة كفرالشيخ تستضيف تنفيذية التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالأعلى للجامعات

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،الأربعاء ، الدكتور محمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وفريق الوحدة ، لعقد اجتماعها الرابع عشر بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

جاء اللقاء برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع التطوير بالجامعة، وإشراف الدكتور عمرو أبو هاني المدير التنفيذي للمعلومات والمشرف علي الوحدة المركزية للتدريب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وفريق عمل الوحده المركزيه للتدريب بجامعة كفرالشيخ.