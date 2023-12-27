الإحتفال بذوي القدرات والهمم بمركز شباب هاشم عسيري بدار السلام

نظم اليوم الأربعاء ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٣ مركز شباب هاشم عسيري التابع للإدارة شباب دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات والهمم لإدخال البهجة والسرور علي قلوب ذوي الإحتياجات الخاصة داخل مركز الشباب بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





وأعرب المشاركين عن سعادتهم وفرحتهم بالإحتفالية التي نفذها مركز الشباب وتكريمهم وجدانيا ومعنويا وماديا .





ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أن الهدف من الإحتفالية بذوي الإحتياجات الخاصة هو زيادة دمج وتمكين ذوي القدرات في المجتمع وزيادة فهم قضاياهم وتقديم الدعم لهم مشددا على ضرورة زيادة الوعي بتمكينهم في المجتمع سواء في المشاركات الرياضية او الإجتماعية او الثقافية.





وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدولة تولي إهتماماً خاصا بذوي القدرات والهمم إيمانا بدورهم الفعال في كل نواحي الحياة مشيرا إلى ضرورة دمج ذوي الإحتياجات الخاصة مع المجتمع وتهيئة المناخ المناسب لهم والمشاركة الوجدانية معهم.





وفي سياق متصل نظم مركز شباب مدينة البلينا التابع لإدارة شباب البلينا جنوب محافظة سوهاج ندوة تعريفية عن التعايش السلمي وقبول الآخر وأوضح المحاضر أن الامم المتحدة قد عرفت العدالة الإجتماعية أنها مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية .





وأضاف أيضا أن العدالة في الإسلام تتلخص في أن الناس متساوون في التكاليف حقوقاً وواجبات ولا فِرَق بين عربي ولا عجمي ولا تفاضل بالنسب ولا تمايز في لون .