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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تكريم أطباء مستشفى الجلدية بدمياط

 نظمت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية حفل تكريم بمستشفي الامراض الجلدية والحزام بدمياط . 
وقال عبده باشا رئيس قطاع رجال الأعمال بالمنظمة، إن التكريم شمل الاطباء و شمل ايضا العاملين وطاقم التمريض .

واختتم الحفل بتسليم درع للدكتورة نهاد قطارية ، وذلك في إطار حرص إدارة المنظمة على رفع الروح المعنوية لدى مستشفيات دمياط وزيادة الجهد والإنتاج وتحفيز باقي المؤسسات الحكومية لينالوا شرف التكريم في الاشهر القادمة.

 
واضاف هشام القشاوي نائب المنظمة انه تم اختيار مستشفي الجلدية والجزام بالمجان بمحافظة دمياط ، كأفضل مستشفي في لعام 2023 لما تقدمه من خدمات طبية مميزة، وذلك بناءاً علي تقييم الجمعيات الأهلية.

 

 

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الجريدة الورقية