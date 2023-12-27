تفاصيل إضافة المواليد لبطاقة التموين في 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية عام ٢٠٢٤، لبعض الفئات الأولى بالرعاية، وفقا لضوابط وشروط محددة، وذلك من خلال مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة فقط.



قال أحمد كمال معاون وزير التموين تواصل المكاتب التموينية استقبال طلبات إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية ، وفقا للتوجيه الوزاري رقم 51 الصادر العام الماضي.



وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد خلال تصريحات صحفية خلال تدشين حجر الأساس لأكبر مخزن لوجستيى بمحافظة الفيوم أول أمس الثلاثاء على عدم إتاحة إضافة المواليد في الوقت الحالي ، إلا لأبناء الأسر الأولى بالرعاية.



وحددت وزارة التموين خمس فئات من أصحاب البطاقات التموينية، يحق لهم إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية، وفقا للتوجيه الوزاري رقم 51 الصادر العام الماضي، وهم على النحو التالي

الفئات المستحقة لإضافة المواليد مستحقي معاش تكافل وكرامه وحاملي كارنيه الخدمات المتكامله ومستحقي معاش الضامن الاجتماعي و ابناء الشهداء وزوجه الشهيد وأبناء الأسر البديلة وهم الأبناء بالتبني.



كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط لقبول طلب إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية لبعض المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، وهى ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات وأن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الاضافات 4 أفراد ولا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد.

يذكر أن “وزير التموين، أصدر في الثامن من ديسمبر العام الماضي، توجيه وزاري رقم 51، يقضي باستقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية”.



وجاء في المادة الأولى، أنه يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، و التي ينطبق عليهم القواعد التالية :

1- اصحاب مستحقي معاش تكافل و كرامة

2- حاملي كارت الخدمات المتكاملة

3- مستحقي معاش التضامن الاجتماعي

4- ابناء الشهداء و زوجة الشهيد و أبناء الأسر البديلة

على الا يقل اعمار الأبناء المراد اضافتهم عن اربع سنوات .

المادة الثانيه يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات و المستندات و ارسالها الى مديريات التموين و مرفق بها كشوف معتمده cd على الاتزيد البطاقه عن 4 افراد موضحاً بها الآتي[ اسم صاحب البطاقه، الؤقم القومى، رقم البطاقه التموينيه، عدد افراد البطاقه، و الافراد المراد اضافتهم و ارقمهم القومية].

المادة الثالثه نرسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيا عن طريق مدير المديريه التموينيه لديوان عام الوزارة إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات.