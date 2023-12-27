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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: أطلقنا 30 صاروخ على العدو ردًا على استهداف منازل بنت جبيل

حزب الله
حزب الله

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أنها رداً على استهداف العدو منازل مدنيين في بنت جبيل، إستهدف مجاهديها "كريات شمونة" ‌‏بـ30 صاروخ كاتيوشا.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك تسرّب للغاز في "كريات شمونة" بعد إصابتها بصواريخ حزب الله.

وانطلقت فرق الطوارئ الإسرائيلية، إلى أماكن سقوط الصواريخ في كريات شمونه، عقب انفجارات ضخمة ودوي صفارات الإنذار.

وقالت كتائب القسام، إن حزب الله اللبناني نفذ حزام ناري بالصواريخ على كريات شمونه، وأنباء عن سقوط قتلى مستوطنين، جراء صواريخ أطلق من لبنان باتجاه الجليل المحتل في الصليتين الأخيرتين.

 

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 3 طائرات مفخخة أُطلقت من لبنان أصابت أهداف للجيش الإسرائيلي، في هار دوف مزارع شبعا المحتلة.

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