احتفالًا بـ "الكريسماس".. إليسا تسرق الأضواء بفستان جذاب| لن تصدق سعره

يحتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة "الكريسماس"، فيخضعون لجلسة تصوير مرتدين لوك جذاب أنيق ليودعون عام ويستقبلون عام جديد، ويشاركون متابعيهم تلك اللحظات، بنشر بعض اللقطات عبر حسابهم الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إليسا

سعر فستان إليسا في الكريسماس

وخطفت النجمة إليسا بفستان جذاب وقصير باللون البيج، ذا أكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء الشهير من إيف سان لوران، وهو من مجموعة سفاري، ومفتوح من منطقة الصدر، ومزين برباط؛ ليعطي لمسه مثيرة وجذابة.

وبلغ سعر فستان إليسا 1790 دولار، أي ما يعادل 55 ألف جنيه مصري، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ باللون البيج، ومجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت إسورتين وخاتم، وعقد ملتف حول العنق، بالإضافة لأقراط رقيقة مثبته على الأذن.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إليسا تصفيفة شعر بسيطة، لتتركه منسدلًا على كتفيها، بصيحة الويفي الناعم والمرتب.

إليسا

ووضعت إليسا مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود وظلال العين بدرجات البني، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش كثيفة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها القمحية وفستانها الجذاب.

الفنانة إليسا

إليسا تتألق بفستان كاروهات في ختام مهرجان البحر الأحمر

ويذكر أن النجمة إليسا قد أحيت حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال دورته الثالثة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وخطفت الأنظار بإطلالة جذابة، عكست أنوثتها ورشاقة خصرها.

وظهرت إليسا بفستان مجسم محدد الخصر، تميز بصيحة الكب، مكشوف الأكتاف، ومطبوع بالكاروهات باللون الرمادي مع الأحمر والأسود والأبيض، مما عكس أناقتها ورشاقتها.

الفستان من دار Ermanno Scervino الإيطالي الشهير ويبلغ سعره الفستان حاليا في الاسواق حوالي 1192 يورو، أي ما يقارب من 40 ألف جنيه مصري.

ونسقت إليسا مع الفستان حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، ومجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت العديد من الأساور، وخاتم في اليد اليسرى، مما أبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إليسا تصفيفة شعر ناعمة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الجذابة.

ووضعت النجمة إليسا مكياجًا بعكس جمال ملامحها، ومستوحى من الألوات الترابية، فأبرزت عينيها بالكحل والآيشادو البني، بالإضافة إلى الرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح والجذاب.