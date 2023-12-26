جامعة عين شمس تُنظم قافلة تنموية بقرية المفرجية جنوب قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، فاعليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، بمقر الوحدة الصحية بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والنائبة نجلاء بخوم عضو مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن القافلة تأتي تفعيلاً لدور جامعة عين شمس في خدمة المجتمع و تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر إحتياجاً، وتستهدف القافلة خدمة أهالي قرية المفرجية بمركز قوص ، والبالغ تعدادها 12 ألف وستمائة واحد ثلاثون نسمة.

من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات و صرف العلاج مجاناً وكذلك التوعية الصحية ، إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.