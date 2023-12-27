شبانة: اشادات واسعة من فيتوريا لعناصر خط وسط الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا أشاد بخط وسط النادي الأهلي بأكمله.

وأضاف شبانة ان فيتوريا أبرز امكانيات امام عاشور الذي يرى بانه يستطيع اللعب في أكثر من مركز، اضافة لمروان عطية وتمتعه بامتلاك أكبر معدل بدني بين اللاعبين.

واستكمل شبانة : فيتوريا أشاد أيضا بأدوار كوكا في وسط الأهلي واتقانه للتمريرات سواء القصيرة او الطويلة، مما يجعله يعطي الكثير من الحلو الهجومية داخل الملعب.

في سياق متصل يلتقي الاهلي مع فيوتشر غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وكان المارد الأحمر تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في نصف النهائي، فيما صعد فيوتشر بعد تخطيه عقبة بيراميدز بركلات الترجيح.