انطلقت فعاليات تدشين حملة دعم الصناعة المحلية تحت شعار مستقبل ولادنا في منتج، وشاركت في فعالياتها الغرفة التجارية بمحافظة السويس بناء على الدعوة التي تم توجيهها لها من خلال قطاع الإعلام الداخلي بمركز النيل للاعلام بالهيئة العامة للاستعلامات.

اعتماد فواتير البضائع المصدرة للخارج

وتحدثت الدكتورة حسناء عبد الحكم علي أن الغرف التجارية تقدم عددا من الخدمات الاجرائية والتنشيطية من أجل مساعدة التجار في الحفاظ علي أعمالهم والقيام بإصدار شهادات ترخيص المحاولة الخاصة بالسجل التجاري والشهادات الخاصة بالتعديلات التي يمكن أن تطرأ علي السجل التجاري وكذلك اصدار شهادات المنشأ واعتماد فواتير البضائع المصدرة للخارج ورصد المشاكل التي تعترض الإستثمار في المحافظة وتقديم الإقتراحات لحلها.

نشاطات جديدة للغرفة التجارية بالسويس لدعم الصناعة المحلية

نشاطات جديدة للغرفة التجارية بالسويس لدعم الصناعة المحلية

وأضافت الدكتورة حسناء في حديثها أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة السويس برئاسة الأستاذ محمد الملاح ومن حيث المسئولية الاجتماعية له يؤيد وبشدة دعم الصناعة المحلية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها الدولة المصرية وان الجميع لابد أن يتكاتف لإثبات ذلك.

ومن جهة الغرفة فقد تم عمل بروتوكول تعاون بينها وبين جهاز المشروعات الصغيرة من خلال دورة ابدء مشروعك كما تم تنفيذ عمل العديد من المشروعات الصغيرة للمرأة في السويس وذلك عن طريق عمل بروتوكول تعاون مع بنك ناصر وذلك من خلال قرض مستورة .