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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بسام يعد جماهير سيراميكا بحصد برونزية السوبر المصري

محمد بسام حارس مرمى
محمد بسام حارس مرمى سيراميكا

وعد محمد بسام حارس مرمي سيراميكا كليوباترا، بحصد برونزية كأس السوبر المصري، وذلك قبل مباراته فريقه المقرره أمام بيراميدز علي المركز الثالث و الرابع.

 

وقال محمد بسام في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا و بيراميز: " لن تكون مباراة سهلة بين الفريقين ومهمة بالنسبة لنا وسنحاول العودة بميدالية تعوضنا عن فرصة أننا أردنا الوصول للنهائي والمنافسة على البطولة".

 

وأضاف بسام : " نشعر بالمسؤولية ويتوقف ذلك على مدى إصرارنا والجاهزية للمباراة، ونريد أن تكون مباراة الغد تجعلنا راضين عن تلك الرحلة" .

 

وأتم بسام : " نثق في أنفسنا واللاعبون في حالة تركيز كبير للحصول على المركز الثالث".

 

موعد مباراة سيراميكا كلوباترا و بيراميدز

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز غداً الخميس في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، و الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، و الخامسة عصراً بتوقيت أبوظبي.

 

مشوار سيراميكا كليوباترا و بيراميدز في النسخة الحالية 

خسر سيراميكا كليوباترا مباراة نصف نهائي بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة هدف نظيف دون رد ، فيما فاز فيوتشر علي بيراميدز في نفس الدور من البطولة بركلات الترجيح

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