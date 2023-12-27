بسام يعد جماهير سيراميكا بحصد برونزية السوبر المصري

وعد محمد بسام حارس مرمي سيراميكا كليوباترا، بحصد برونزية كأس السوبر المصري، وذلك قبل مباراته فريقه المقرره أمام بيراميدز علي المركز الثالث و الرابع.

وقال محمد بسام في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا و بيراميز: " لن تكون مباراة سهلة بين الفريقين ومهمة بالنسبة لنا وسنحاول العودة بميدالية تعوضنا عن فرصة أننا أردنا الوصول للنهائي والمنافسة على البطولة".

وأضاف بسام : " نشعر بالمسؤولية ويتوقف ذلك على مدى إصرارنا والجاهزية للمباراة، ونريد أن تكون مباراة الغد تجعلنا راضين عن تلك الرحلة" .

وأتم بسام : " نثق في أنفسنا واللاعبون في حالة تركيز كبير للحصول على المركز الثالث".

موعد مباراة سيراميكا كلوباترا و بيراميدز

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز غداً الخميس في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، و الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، و الخامسة عصراً بتوقيت أبوظبي.

مشوار سيراميكا كليوباترا و بيراميدز في النسخة الحالية

خسر سيراميكا كليوباترا مباراة نصف نهائي بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة هدف نظيف دون رد ، فيما فاز فيوتشر علي بيراميدز في نفس الدور من البطولة بركلات الترجيح