حكم رادع بحق عامل أنهى حياة زميلته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار شريف محمد سراج، بالإعدام شنقًا لعامل، أدين بإنهاء حياة زميلته في العمل، والتخلص من جثتها في مصرف مائي، بعدما استدرجها إلى مسكنه بدائرة مركز مشتول السوق، من أجل سرقة مصوغها الذهب قبل فرحها بأيام.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، بإحالة النيابة العامة المتهم "عبدالله. م. ع"، 23 عاما عامل، ومقيم بقرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها "أمينة. م. أ" 20 عاما، عمدا مع سبق الإصرار.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم خطف المجني عليها بطريق التحايل، بعد استدراجها إلى مسكنه محل الواقعة، لأبعادها عن أعين الأهالي، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار، مستخدما سلاحا أبيض عبارة عن"سكين"، وجوال بلاستيكي.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم بعدما تأكد من قتل المجني عليها؛ سرق مصوغها الذهبي، وهاتفها المحول، ثم وضع جثتها داخل جوال بلاستيكي، واستعان بأحد الأشخاص بعدما أوهمه بأن الجوال بداخله مخلفات، وقاما بنقل الجوال باستخدام الدراجة البخارية، وتخلصا منه بإلقائه في مجري مائي على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.