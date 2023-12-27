سعر جرام الذهب في السعودية.. عيار 24 بـ 248.60 ريال وعيار 21 الأكثر تداولًا

تصدر سعر جرام الذهب في السعودية، محركات بحث جوجل، في السعودية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، لمعرفة الأسعار غير المستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ارتفع بشكل مفاجئ في مصر الأيام الماضية، وشهد حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي والدولي.

وتقدم “بوابة الوفد الإلكترونية"، خطة أسعار الذهب في السعودية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في السعودية بقيمة 248.60 ريال، بما يعادل 66.29 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

- سعر الذهب عيار 22 في السعودية بقيمة 227.94 ريال، بما يعادل 60.77 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

- سعر الذهب عيار 21 في السعودية بقيمة 217.58 ريال، بما يعادل 58.01 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

- سعر الذهب عيار 18 في السعودية بقيمة 186.49 ريال، بما يعادل 49.72 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

- سعر الذهب عيار 14 في السعودية بقيمة 145.05 ريال، بما يعادل 38.67 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

- سعر الذهب عيار 12 في السعودية بقيمة 124.33 ريال، بما يعادل 33.15 دولار.

سعر الذهب عيار 9 في السعودية

- سعر الذهب عيار 9 في السعودية بقيمة 93.25 ريال، بما يعادل 24.86 دولار.