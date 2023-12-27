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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية.. عيار 24 بـ 248.60 ريال وعيار 21 الأكثر تداولًا

سعر جرام الذهب في
سعر جرام الذهب في السعودية

تصدر سعر جرام الذهب في السعودية، محركات بحث جوجل، في السعودية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، لمعرفة الأسعار غير المستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ارتفع بشكل مفاجئ في مصر الأيام الماضية، وشهد حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي والدولي.

 

وتقدم “بوابة الوفد الإلكترونية"، خطة أسعار الذهب في السعودية على النحو التالي:

 

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في السعودية بقيمة 248.60 ريال، بما يعادل 66.29 دولار.

 

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

- سعر الذهب عيار 22 في السعودية بقيمة 227.94 ريال، بما يعادل 60.77 دولار.

 

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

- سعر الذهب عيار 21 في السعودية بقيمة 217.58 ريال، بما يعادل 58.01 دولار.

 

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

- سعر الذهب عيار 18 في السعودية بقيمة 186.49 ريال، بما يعادل 49.72 دولار. 

 

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

- سعر الذهب عيار 14 في السعودية بقيمة 145.05 ريال، بما يعادل 38.67 دولار.

 

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

- سعر الذهب عيار 12 في السعودية بقيمة 124.33 ريال، بما يعادل 33.15 دولار.

 

سعر الذهب عيار 9 في السعودية

- سعر الذهب عيار 9 في السعودية بقيمة 93.25 ريال، بما يعادل 24.86 دولار. 

 

 

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