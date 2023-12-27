انخفاض كبير بأسعار الذهب.. والجرام يفقد 100 جنيه

شهد الذهب في مصر، تراجعًا كبيرًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر2023، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة بقيمة 100 جنيه في سعر الجرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3230 جنيها مقابل سعره صباح اليوم 3330 جنيها.

أسعار الذهب في مصر الآن

عيار 24 يسجل 3691 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3230 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2769 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2153 جنيهًا.

الجنيه الذهب 25840 جنيهًا.

ومن جانبه أكد المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة ترقب انخفاض الأسعار مع بداية إجازات منتصف العام وتوقع زيادة المعروض من الواردات المصحوبة مع المصريين المقيمين بالخارج خلال سلسلة لقاءات تلفزيونية أمس.

كما توقع هاني جيد أن تبدأ شريحة من صغار المستثمرين في بدء البيع وزيادة المعروض لجني الأرباح والاستفادة بفارق السعر الذي حققه الذهب من ارتفاعات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

خفض الفائدة الأمريكية والذهب

احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.

وساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، وأيضاً منذ كون خفض الفائدة الأمريكية يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

هذا ويقترب الذهب من إنهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة وتوقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون

التغير في الأسعار

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0150 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2078.20 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر وهو في طريقه إلى أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020.