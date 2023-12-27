حبس سيدة و3 أشخاص متهمين بإحتجاز كهربائي سيارات في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس 4 متهمين بينهم سيدة، لاحتجازهم كهربائي سيارات والتعدي عليه مستخدمين عصا خشبية "شومة"داخل شقة في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحريات الاولية ان تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عصا خشبية "شوما" قاموا باحتجاز المجني عليه (كهربائي سيارات)، في شقة سكنية ملك أحدهم، وذلك لكونه مدينا للمتهمة بمبلغ مالي ولم يقم برده.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأيد المجني عليه ما جاء بأقوال المتهمين.

وحدد المشرع عقوبة القبض على مواطن واحتجازه دون وجه حق، فى المادة 280 من قانون العقوبات، والتى تصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 280 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترنا بالتعذيب".