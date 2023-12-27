جنش بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر: "أنا هندي مش مصري"

سخر محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر من قرار إستبعاده من قائمة منتخب مصر الاولوية والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وعلق جنش على قرار استبعاده من قائمة الفراعنة: "أنا هندي مش مصري".

وأضاف: " لن أتحدث عن استبعادي بشكل فردي ، فالقائمة لا تحتوي سوي على لعب واحد من فيوتشر رغم وجود لاعبين معتزليا دوليا وأخرين يلعبون في فرق تنافس على الهبوط ".

وتابع: "هناك لاعبون لا يُشاركون وتم ضمهم، ومودرن فيوتشر يسير بشكل جيد في الدوري وينافس على كأس السوبر، لكن أعتقد إن الجهاز الفني للمنتخب لا يُشاهد المباريات، والمدرب (فيتوريا) وارد أن يكون مشغولًا، ومتفرغ أكثر للافتتاحات ويذهب لأماكن كثيرة في مصر، لكن لا يأتي إلى الملاعب".

وواصل: "أنا دائمًا عندي مُشكلة، وكانت تُقال لي دائمًا عندما كنت في الزمالك، أنني لا أمتلك قاعدة إعلامية، مشكلتي أنني أركز دائمًا في عملي، وربنا يُكافئني أنا وفريقي، وسأظل أدافع عنهم لأنهم يستحقون، لأننا اجتهدنا كثيرًا وأتمنى أن يتم النظر لهم إذا كان الرجل هو من يختار أو آخرين".

وشهدت قائمة منتخب مصر الاولوية تواجد 7 حراس وهم محمد الشناوي ، أحمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل ، محمود جاد ، محمد بسام ، محمد عواد.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي تضم منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدٍ الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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