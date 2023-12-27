الكعبي يعلن بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بمصر

يعقد محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري مؤتمرا صحفيا غدا، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بمستشفى الناس بالعاصمة المصرية، للإعلان عن اكتمال الاستعدادات وبدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بجمهورية مصر العربية الذي سيقام صباح السبت المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة/ 50 كم من القاهرة/ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وستحضر المؤتمر سعادة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين من مجلس أبو ظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي، وإدارة مستشفى الناس التي ستكون إحدى المؤسسات المستفيدة من ريع السباق الخيري.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم تخصيص العائد من سباق زايد الخيري هذا العام لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى، وأنه تم رفع قيمة الجوائز المخصصة للفائزين إلى 10 ملايين جنيه مصري، توزع على 10 آلاف متسابق ومتسابقة في مختلف الفئات، فضلا عن 100 رحلة عمرة زوجية (لشخصين) من الفائزين بالسحب الذي سيقام على هامش السباق.

وأكد الفريق الركن/ م/ محمد هلال الكعبي أنه تم اعتماد فئات الجوائز المتباينة ليستفيد منها 3900 متسابق في مسافة ال 10 كم، و3900 متسابقة في نفس المسافة، و880 متسابق على الكراسي المتحركة لمسافة 5 كم، ومثلها للسيدات، و20 متسابق كراسي متحركة محترفين ومثلهم محترفات لمسافة 5 كم، و200 متسابق من قصار القامة رجال، ومثلها من قصيرات القامة سيدات.

اما عن المبالغ المالية المرصودة للفائزين فسوف يحصل صاحب المركز الأول لمسافة 10 كم على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه، والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500، ومن المركز 21 إلى 3900 على 2700 جنيه تقريبا، ومثل هذه الأرقام بنفس الترتيب والأعداد للسيدات في مسافة 10 كم.

وبالنسبة لجوائز أصحاب الكراسي المتحركة رجال محترفين فسوف يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه، والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500 جنيه، لكل منهم، ومثل هذه المبالغ بنفس الترتيب للسيدات على الكراسي المتحركة محترفات.

فيما سيتم توزيع 160 ألف جنيه على أصحاب المراكز الأولى ال 200 من ذوي الهمم رجال من قصار القامة، ومثلها للسيدات.

من ناحية أخرى عقد أمس الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اجتماعًا، مع قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشركة المُنفذة لسباق زايد الخيري؛ لبحث كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالحدث.

وتناول اللقاء استعراض آخر الاستعدادات من الجوانب اللوجستية والأمور الإدارية والإعلامية والطبية والتسويقية، والتي من شأنها إخراج السباق في أفضل صورة، ولفت وزير الشباب والرياضة أن تنظيم سباق زايد الخيري بشكل متتالي في مصر يؤكد عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون في قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وقال الدكتور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن ماراثون زايد الخيري منذ انطلاقته الأولى في أبو ظبي عام 2001، يُمثل علامة مضيئة وحدثاً رياضياً عالمياً ذو طابع إنساني، وأنه يمثل أهم جسور التواصل الممتد بين مصر والإمارات.

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