الشرق الأوسط للدراسات: دخول المرحلة الثالثة من حرب غزة بطلب أمريكي

أكد عبدالمهدي مطاوع، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الحرب مستمرة منذ 82 يومًا والمرحلة الثالثة التي أعلن الجيش الإسرائيلي دخولها خلال حربها على قطاع غزة هي المرحلة الأخيرة من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن دخول هذه المرحلة بناء على الطلب الأمريكي تم تغيير تكتيكات الحرب على أن تخف حدة القصف.

حرب على قطاع غزة

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أنه جاء هذا الطلب الأمريكي بعد أن ما حدث في غزة تسبب في إحراج شديد لأمريكا بعد عدد الشهداء الكبير والدماء والأشلاء التي غطت شاشات التليفزيون عبر العالم.

وشدد على أن المرحلة الثالثة من الحرب في غزة هدفها إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي مع تغيير التكتيكات ليتم استخدام القصف والقتل بناءً على تدخلات مبنية على معلومات إسرائيلية، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي سيعيد انتشاره ويخرج من داخل التجماعات السكانية إلى اطرافها بحيث يسيطر على قطاع غزة ومفاصل ما بين الشمال والجنوب ويحق له التدخل الجوي أو البري في الوقت المناسب لاستهداف ما يراه مناسبا في قطاع غزة.

ونوه بأن هذه العملية ستستمر لفترة طويلة وتهدف إلى تمشيط وتطهير المناطق الفلسطينية من المسلحين والمقاومة وتدمير البنى التحتية العسكرية لجميع الفصائل في قطاع غزة.

وأكد عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن هناك هدفًا كان خفي للحكومة الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة والدولة الفلسطينية بأكملها، إلا أنه وبعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو الأخيرة الأمور أصبحت واضحة أمام الجميع، مشددًا على أنه تحدث عن أن الهدف الحقيقي من هذه الحرب هو الدفع للهجرة الطوعية من قطاع غزة.

وأشار إلى أنه ولا بد من أن نفهم الآن منهجية الاحتلال في التدمير والقصف في قطاع غزة، موضحًا أن الدور المصري والموقف المصري منذ اللحظة الأولى هي من أفشلت الهجرة القصرية عبر عدة مسارات منها الموقف السياسي بجانب القضاء على سلاح التجويع التي كانت تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث إن الدور المصري كان واضحا من خلال آليات واضحة في إدخال المساعدات إلى غزة.