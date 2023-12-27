90% انخفاضًا في التوظيف بميتا وجوجل وآبل ومايكروسوفت ونتفليكس

يقال إن مجموعة التكنولوجيا الكبيرة لشركات Meta وAmazon وApple وMicrosoft وNetflix وGoogle في الهند في حالة توقف مؤقت عن التوظيف وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي وتخفيض الوظائف العالمية.

وفقًا لتقرير حصري نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز، سجلت هذه الشركات انخفاضًا بنسبة 90٪ في إعلانات الوظائف النشطة في الهند في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

تستشهد القصة بالبيانات التي تم تجميعها لـ ET بواسطة شركة التوظيف المتخصصة Xpheno.

تفيد التقارير أن هذه الشركات هي أدنى نقطة عمل لديها، مع انخفاض أعداد التوظيف النشط الحالي بأكثر من 98٪ إلى 200 مقارنة بحجم التوظيف النشط النموذجي في الهند.

يأتي التوقف المؤقت عن التوظيف في وقت تتصارع فيه صناعة التكنولوجيا مع التباطؤ الاقتصادي العالمي، مع تزايد المشاريع وتباطؤ نمو الإيرادات.

قال براساد إم إس، رئيس أبحاث القوى العاملة في Xpheno: "إن إجراءات التوظيف المنخفضة أو المعدومة التي حافظت عليها المجموعة على مدار العام ستستمر في التأثير على حركات المواهب التقنية، خاصة في الطبقات الجانبية ذات الخبرة". وقال لـ ET إن ذلك سيكون إشارة للشركات الصغيرة لتظل حذرة.

أضاف: "إن الحفاظ على الوضع الراهن يتطلب إجراء توظيف بديل، مع عدم تسجيل أي إضافات صافية كبيرة للمواهب".

حتى اعتبارًا من ديسمبر من العام الماضي، يقال إن الطلب النشط من مجموعة التكنولوجيا الكبيرة قد انخفض بالفعل بنسبة 78٪ مقارنة بشهر يوليو 2022، مما يعكس أدنى مستوى له منذ 18 شهرًا تقريبًا للمجموعة، كما تظهر البيانات.

أضاف التقرير أن العدد الإجمالي للافتتاحات النشطة المدرجة على مستوى العالم يبلغ حاليًا أقل من 30 ألفًا عبر شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات التابعة لها. وعلى الصعيد العالمي، ألغت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وأمازون وجوجل، مئات الآلاف من الوظائف.

توظف شركات التكنولوجيا الكبرى - فيسبوك، وأمازون، وآبل، ومايكروسوفت، ونتفليكس، وجوجل - حاليًا أقل قليلاً من 150 ألف شخص في عملياتها الأساسية وأسرتها في الهند.

قال ريشي جونجونوالا، نائب الرئيس الأول لشؤون تكنولوجيا المعلومات في شركة IIFL Securities: "يجب أن يبدأ التوظيف في الارتفاع ببطء في عام 2024 حيث سيتم ترشيد بعض القدرات الزائدة في عام 2023. وبينما لم تتحسن توقعات النمو بعد، هناك أمل في أن ذلك يجب أن يتحسن".

قال المصدر إنه على الرغم من أن المشاعر أصبحت إيجابية بالنسبة للقطاع، فلن تحدث تغييرات كبيرة مع استراتيجية الاستثمار الحذرة حتى مارس على الأقل، عندما يُتوقع إجراء الجولة الأولى من تخفيضات أسعار الفائدة. كما أن الرواتب المتضخمة والعروض التي لا تعد ولا تحصى أصبحت شيئًا من الماضي.