تعليم قوص تعلن جاهزية مدارسها لبدء إمتحانات نصف العام

أكد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، الجاهزية الادارية والمهنية لمدارس الإدارة بمختلف مراحلها إستعدادا لبدء أعمال امتحانات نصف العام الدراسي الاول والمزمع عقدها الأسبوع المقبل طبقا للجداول الصادرة من مديرية التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده مدير تعليم قوص بمكتبه اليوم الأربعاء بحضور كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة ومحمد حنفى المدير المالى للإدارة ومصطفى محروس الموجه الاول المالى والإدارى ومحسب حسانى مسؤول المطبعة السرية وأحمد عطا مسؤول أمن الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة .

ووجه " القبانى " خلال اجتماعه بضرورة المتابعة اليومية لجاهزية المدارس بالتنسيق مع قسم المتابعة وتقييم الأداء ومدير المراحل والموجهين الأوائل للمواد خلال جولاتهم الميدانية للمدارس وسرعة ابلاغ غرفة عمليات الإدارة بتقرير يومى عن حالة المدارس حتى بدء عملية الإمتحانات .

يذكر أن إدارة قوص التعليمية تتبعها ٢٥٦ مدرسة بمختلف المراحل منها ١٠٠ مدرسة بالمرحلة الإبتدائية و٧٢ مدرسة بالمرحلة الاعدادية و ١٠ مدارس ثانوية و ٩ مدارس للتعليم الفنى و١٤ مدرسة للتعليم المجتمعى و ٤ مدارس خاصة بالإضافة إلى اقسام رياض الاطفال بالمدارس الابتدائية .