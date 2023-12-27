جنش يعترف بأفضلية الأهلي أمام فيوتشر ولكن

أكد محمود جنش قائد فريق مودرن فيوتشر على استعداد فريقه لمواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري غداً على ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال جنش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي حدث مهم لنا، وأتمنى أن نستطيع تقديم مستوى يليق بنا وبالكرة المصرية".

وأردف: "أتمنى أن أساعد زملائي وقدر المستطاع أحاول نقل خبراتي للاعبين، سعيد للغاية لوصولنا إلى المباراة النهائية لكأس السوبر، نواجه فريق معروف ليس فقط على مستوى مصر وأفريقيا، بل على مستوى الوطن العربي، رأينا جمهور الأهلي في مباراته الأخيرة يملأ الملعب ولكن نتمنى أن نقدم كرة تليق بنا وبمصر".

وعن ضغط المباريات والبطولات أكد أن هذا الأمر جديد على فريقه مقارنة بالأهلي والزمالك المعتادين على ذلك، مشيرًا بأن لا يوجد مستحيل بكرة القدم.

وعن استعدادات فريقه أكد أن مودرن فيوتشر لم يخض أي مباراة مكتمل الصفوص هذا الموسم سوى فقط في ٣ مباريات مشيراً بأن فريقه في آخر ٣ مواسم يتقدم بشكل مميز ويقدم مستويات عالية.

واتم كلمته مؤكداً على رضاه التام عن مايقدمه مودرن فيوتشر مؤخراً مشيداً بمجهود زملائه بالفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدًا الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا