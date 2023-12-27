محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرية المحمدية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث رافقها خلالها المشرف على المبادرة، كما تم ربط تلك الجولة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واستهلت المحافظ، بتفقد مبنى الخدمات الحكومية بالقرية حيث تابعت آلية العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والوحدة المحلية.

وأكدت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بتوجه الوحدات المحلية القروية بعقد مجالس تنفيذية مصغرة لضبط منظومه العمل وتيسير عملية التنسيق مع الجهات المختلفة.

وفى سياق آخر تابعت الدكتورة منال عوض الموقف النهائى لمركز شباب تفتيش ثان الذى تم انشاؤه ضمن مشروعات الشباب والرياضة بالمبادرة حيث يتضمن قاعات للأنشطة المتعددة وصالة جيم وملعب واطلعت المحافظ خلال التفقد خطة تجهيزه وتشغيله.

واستكمالا للجولة تفقدت المحافظ مبنى طب الأسرة بالمحمدية المُنشأ حديثًا ضمن مشروعات المبادرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على أعلى مستوى ووفقًا للرؤى المستقبلية للمنظومة الطبية.

وناقشت الموقف التنفيذى والجدول الزمنى الخاص بالمشروع لنهوه خلال فترة محددة.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بتفقد مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بالقرية اطلعت خلالها على موقف التجهيز والتشغيل بالمجمع.

وعلى جانب آخر تابعت محافظ دمياط موقف تشغيل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية الذى تم انشاؤه وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتفقدت المركز الذى يضم ٤٨ غرفة إعاشة بإجمالى ١٢٨ سريرا، و ملعب كرة قدم، صالات ألعاب رياضية جيم وتنس طاولة وبلياردو ومطعم وورش تأهيل وقاعات فنية.

وفى هذا السياق أشادت المحافظ بالمستوى التنفيذى لإنشاء المركز الذى يُعد الأول من نوعه لتقديم الخدمات العلاجية من الإدمان بمحافظة دمياط.

وفى ختام الجولة، تابعت المحافظ آخر التطورات بمشروع توسعات محطة معالجة مياه صرف صحى المحمدية بطاقة استيعابية ٤٠٠٠ م٣/ يوم لخدمة قرى الإبراهيمية القبلية والإبراهيمية البحرية والعباسية كما تابعت الموقف التنفيذى بالمشروع والمدة المقررة لنهو جميع الأعمال به وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأكدت محافظ دمياط مجددًا على ضرورة التنسيق بين كل الجهات لإنجاز كل الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، للانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصري وتوفير كل الخدمات لأهالي القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ورؤى الجمهورية الجديدة.